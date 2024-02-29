«وزراء الشباب العرب» يختار الأقصر عاصمة الثقافة الرياضية 2024

أصدر مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب قرارا وزاريا باختيار مدينة الأقصر عاصمة الثقافة الرياضية العربية 2024 ومدينة بغداد عاصمة للثقافة الرياضية العربية 2025.

جاء ذلك خلال فعاليات اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بجامعة الدول العربية، بحضور السفير أحمد أبو الغيط الامين العام، لجامعة الدول العربية، وهيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وجرى تسليم رئاسة المجلس الوزاري من الأمير عبد العزيز الفيصل وزير الرياضة السعودي إلى الدكتور محمد النابلسي وزير الشاب الاردني.

اختيار مدينة الأقصر المصرية عاصمة الثقافة الرياضية

وأصدر الاتحاد المصري للثقافة الرياضية، برئاسة الإعلامي أشرف محمود، بيانا أكد فيه أن مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب أصدر 53 قرارا وزاريا كان من بينها قراران يخصان الاتحاد العربي لـ الثقافة الرياضية ، أولهما الموافقة على اختيار مدينة الأقصر المصرية عاصمة الثقافة الرياضية العربية للعام الجاري 2024، وثانيهما اختيار العاصمة العراقية بغداد عاصمة الثقافة الرياضية العربية للعام المقبل 2025.

الحفاظ على الهوية العربية

ولفت البيان إلى إشادة وزراء الشباب والرياضة العرب بفكرة عاصمة الثقافة الرياضية العربية كونها تهدف إلى الحفاظ على الهوية العربية، وتعزيز روابط الصداقة بين الشباب العربي وتشجيع المدن على الدمج بين الثقافة والرياضة باعتبارهما القوة الناعمة للمجتمعات.

حضر الاجتماع الإعلامي أشرف محمود رئيس الاتحادين المصري العربي للثقافة الرياضية، والإعلامي حسن شرارة عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي، وعدد من الوزراء العرب حيث كان عمل الاتحاد موضع احترام وتقدير من الجميع، وتلقيا وعودا بتأسيس اتحادات وطنية قريبا في عدة عواصم عربية.