رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

حظك اليوم برج الحمل الجمعة 1-3-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
12:15 ص | الجمعة 01 مارس 2024
حظك اليوم برج الحمل

حظك اليوم برج الحمل

يتمتع مولود برج الحمل بصفات تجعله محل إعجاب الآخرين فهو من الشخصيات المتفتحة والمحبوبة، ويمتاز بالثقة بالنفس ومن مشاهير برج الحمل النجم العالمي عمر الشريف، والممثل الكوميدي الإنجليزي شارلي شابلن.

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل حظك اليوم برج الحمل الجمعة 1-3-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق موقع الأبراج اليومية.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

تنصحك الأفلاك يا برج الحمل ألا تقف عاجزًا أمام الصعوبات التي تواجهك وحاول أن تجد حلاً لها، وتجنب اختلاق الأزمات بينك وبين الزملاء، حتى لا تقلل من تركيزك في إنجاز المهام وتسبب لك التوتر في علاقتك مع رؤسائك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تنصحك الأفلاك بأن المسئولية الزوجية ليست سهلة، ولذا عليك أن تكون حكيما وتصبر وتتأنى في إدارة حياتك مع الشريك حتى تشعر بالسعادة.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج الحمل الخميس 29-2-2024 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 28-2-2024 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 27-2-2024.. حافظ على هدوئك في العمل

حظك اليوم برج الحمل الأحد 25-2-2024 مهنيا وعاطفيا.. فرصة لحصد الأموال

حظك اليوم برج الحمل السبت 24-2-2024 مهنيا وعاطفيا.. ركز على الإيجابيات

حظك اليوم برج الحمل الجمعة 23-2-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي
بقلم صفية النجار