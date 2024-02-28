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دراما المتحدة

حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 28-2-2024 مهنيا وعاطفيا

كتب:

رحاب عبدالراضي
07:07 ص | الأربعاء 28 فبراير 2024
حظك اليوم برج الحمل

حظك اليوم برج الحمل

يعرف مولود برج الحمل بأنه هادئ الطباع، كما يفضل العمل في صمت ويحب خوض المغامرات الصعبة الشاقة، كما أنه يعشق الأغاني والموسيقى ويحرص على ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي فهو شخص رياضي كثيرا.

وفي السطور التالية نعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الحمل اليوم الأربعاء الموافق 28 فبراير وفقا لموقع الأبراج اليومية على الصعيد المهني والعاطفي والمالي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

ابتعد عن ما يزعجك وحافظ على هدوئك أثناء العمل.

برج الحمل اليوم ماليا

حاول الاستقرار في مشروعاتك ولا تخوض أمرا دون دراسة جيدة.

برج الحمل اليوم عاطفيا

حاول إنهاء الخلافات بينك وبين شريك حياتك واعمل على إيجاد حلول مختلفة حتى لا تتفاقم الأمور بينكما.

برج الحمل اليوم صحيا

تخلص من الدهون من خلال تناول أكلات صحية مليئة بالفيتامينات.

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بقلم رحاب عبدالراضي