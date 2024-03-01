الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن 40 أسيرا فلسطينيا بسجن عوفر
كتب:
محمد عبدالعزيز
12:29 ص | الجمعة 01 مارس 2024
جانب من فرحة الإفراج عن الأسرى في صفقة تبادل المحتجزين نوفمبر الماضي
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مفاجئ عن 40 أسيرًا فلسطينيًا بسجن عوفر الموجود غربي رام الله بالضفة الغربية، وفقًا لما أعلنه التلفزيون الفلسطيني، كما أظهرت اللقطات احتفالات الأسرى بعد الإفراج عنهم.
وبحسب التلفزيون الفلسطيني، فإن الـ40 أسيرًا فلسطينيًا، تم اعتقالهم بعد أحداث السابع من أكتوبر الماضية وعملية طوفان الأقصى التي شنتها الفصائل الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة وكبدت الاحتلال خسائر فادحة.
استمرار حملات الاعتقال
وجاء الإفراج عن 40 أسيرًا فلسطينيًا في وقت تقوم فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي بحملة اعتقالات واسعة، حيث وصل عدد المعتقلين منذ 7 أكتوبر إلى 7305 فلسطينيًا، بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء الفلسطينية.
وفي فجر الخميس الماضي، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 10 فلسطينيين من الخليل، بينهم طفل.