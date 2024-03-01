طبيب: تناول المسكنات لفترات طويلة قد يؤدي لمضاعفات صحية خطيرة

قال الدكتور طارق يوسف، أستاذ أمراض الباطنة بكلية الطب جامعة عين شمس، إنَّ الإفراط في استخدام المسكنات بدون الرجوع إلى طبيب يتسبب في أضرار بالغة للصحة قد تصل إلى الاعتلال الكلوي أو أمراض المعدة، منوهاً إلى أن المسكنات تعد أكثر الأدوية استعمالاً حول العالم.

استعمال المسكنات بدون داعٍ يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة

وأضاف «يوسف»، في حواره مع الإعلاميين محمد عبده وجومانة ماهر، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والمُذاع على شاشة القناة الأولى المصرية، أنَّ استعمال المسكنات لا ضرر فيها لكن المشكلة تكمن في سوء الاستعمال، بمعنى أن الاستخدام العشوائي دون استشارة طبية يتسبب في أضرار بالغة للجسم.

أضرار المسكنات تصل للقلب والكبد

وأشار أستاذ أمراض الباطنة إلى أن استعمال المسكنات بدون داعٍ ولفترات طويلة يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة بكل الأجهزة الحيوية للجسم، وأضرارها لا تقتصر على الجهاز الهضمي فقط، بل تصل إلى القلب والكبد والكلى والرئة، وحديثا تم اكتشاف مضاعفات ضارة للمسكنات على الجهاز العصبي التي تصيب بنوبات القلب.

ونصح «يوسف» أن يكون استعمال المسكنات تحت إشراف طبيب وبجرعات محددة، مشددا على ضرورة الابتعاد عن استخدامها بشكل عشوائي طبقا لاستشارة الطبيب.