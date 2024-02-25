تحذير رسمي من الاستخدام العشوائي للمسكنات.. مضاعفات خطيرة لـ5 حالات

حذرت هيئة الدواء المصرية من خطورة الاستخدام العشوائي للمسكنات، مشيرة في تقرير رسمي لها إلى أنه لا بد من استشارة الطبيب قبل الحصول عليها، خاصة في بعض الحالات التي قد يكون لها مضاعفات صحية خطيرة.

5 حالات لا ينصح فيها بتناول المسك

- وجود قرح متكررة بالمعدة

- وجود تاريخ مرضي لنزيف في الجهاز الهضمي

- قصور شديد في الكلى أو الكبد

- القصور والهبوط الشديد بالقلب

- وجود أي نزيف نشط

أضرار الحصول على المسكن حال النزيف

وتابعت هيئة الدواء، أن هناك خطورة كبيرة في حصول الحالات السابقة على المسكنات، وعلى سبيل المثال في حال وجود نزيف نشط قد يؤدي الحصول على المسكنات إلى تخثر الدم وتزيد من خطر النزيف، لافتة إلى أهمية العودة بشكل عام إلى الطبيب المختص قبل الحصول على المسكنات، إذ يختار الطبيب المسكن بناء على نوع ومدة الألم، والفوائد والمضاعفات الصحية المحتملة للمسكن.