صدمة جيش الاحتلال الإسرائيلي تجبره على طلب تجنيد 7500 ضابط وجندي

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعاني صدمة كبيرة ويطالب بتجنيد 7500 ضابط وجندي بشكل فوري لتعزيز قواته، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية».

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مسؤولين أمريكيين: «قد يحدث صدام مع البيت الأبيض إذا حال نتنياهو دون إتمام صفقة تبادل المحتجزين لأسباب سياسية داخلية».

وواصلت: «على نتنياهو بذل أقصى جهد للتوصل إلى صفقة تبادل والتعامل بحكمة لتجنب أي صدام مع الولايات المتحدة».