«الخارجية اللبنانية» تطالب بتحقيق دولي في جريمة دوار النابلسي بغزة

أدانت الخارجية اللبنانية، القتل المتعمد لعشرات المدنيين الفلسطينيين العزل وجرح المئات من خلال قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لطوابير المساعدات الإنسانية في دوار النابلسي بغزة، وفق خبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

ودعت الخارجية اللبنانية، إلى إنشاء لجنة تحقيق دولية لتحديد المسؤوليات وعدم إفلات الجهة المسؤولة عن هذه الجريمة من المحاسبة والعقاب.

أكدت أهمية اعتماد المجتمع الدولي معايير موحدة لوقف انتهاكات القانون الدولي الإنساني في غزة من خلال اتخاذ مواقف دولية حازمة.