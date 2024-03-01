«الإفتاء» توضح أفضل دعاء للأب والأم المتوفيين (فيديو)

الدعاء هو خير العبادات لا سيما في الأيام والأوقات التي تُعرف بزيادة فرصة الاستجابة وكثرة البركة، ويعتبر الدعاء هو الوسيلة الوحيدة بين العبد وأحبته المتوفيين، فلا يملك إلا أن يدعوا لهم بأن يرزقهم الله سبحانه وتعالى والجنة، ويغفر لهم خطاياهم ويتقبلهم عنده.

دعاء للأب والأم المتوفيين

وفاة الأم والأب تُعتبر واحدة من أصعب التجارب التي قد تمر بالإنسان في حياته، ويسعى الكثير من العباد لأن يدعوا إلى والديهما بأفضل وخير الأدعية، وهناك الكثير من الأدعية التي يمكن الاستعانة بها في هذا الإطار.

وورد سؤال لدار الإفتاء المصرية حول أفضل دعاء يمكن أن يردده العبد للأب والأم المتوفيين، وأجابت عنه الإفتاء في فيديو نشرته عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، موضحة من خلاله أن كل الدعاء خير ومستحب، ويمكن أن يقوم العبد بالدعاء بما يشعر به.

أفضل دعاء للأب والأم والمتوفيين

وأكدت الإفتاء المصرية أن أفضل دعاء يمكن أن يستعين به العبد أثناء الدعاء لأبيه ووالدته المتوفيين، هو ما ورد في القرآن الكريم: «اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا»، حيث أن الأدعية الواردة في القرآن الكريم أو في السنة النبوية، دوما ما تكون أفضل ما يقال، لكن الدعاء هو عبارة عن حديث بين العبد وربه، فا يقول ما يخطر على باله وما يرتاح له قلبه ويجد فيه نفسه.