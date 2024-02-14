هل الكلاب نجسة؟.. دار الإفتاء توضح حكم الصلاة بعد لمسها (فيديو)

يرغب الكثيرون في تربية الكلاب، سواء في المنزل أو في حديقة أو غيرهما، ويعتبرها البعض صديقًا لهم، ولكن يتخوف بعضهم مما يقال بشأن نجاسة الكلاب، ويتساءلون هل الكلاب نجسة؟، وهو ما يجيب عنه هذا التقرير.

هل الكلاب نجسة؟

أجابت دار الإفتاء في تساؤل بشأن هل الكلاب نجسة؟، مؤكدة أنه لا مانع شرعًا من اقتناء الكلاب، خاصة إذا كان يحتاجها الشخص في حياته وعمله، بشرط عدم ترويع الناس أو إزعاجهم.

وأوضحت دار الإفتاء عبر منشور لها، بشأن الإجابة على هل الكلاب نجسة؟، قائلة إن الفتوى في هذه المسألة على مذهب المالكية القائلين بطهارة الكلب.

نجاسة الكلاب

وأوضحت دار الإفتاء في مقطع فيديو نشرته عبر قناتها على «يوتيوب» أن الكلب نجس في لعابه فقط، وهو في جسده وذاته طاهر عند المالكية، ولذلك إذا لعق الكلب مكان الصلاة فأصبح المكان نجسًا، ويجب غسله وتطهيره قبل الصلاة.

أما عن لمس الكلب قبل الصلاة، أوضح أمين الفتوى، في مقطع الفيديو، أنه إذا كانت اليد مبتلة بالماء أو جسد الكلب مبلول هنا تنتقل النجاسة، ولذلك يجب غسل اليدين في هذه الحالة احتياطا وخروجا من الخلاف، وليس شرط الاغتسال.