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دار الإفتاء توضح حكم صيام النصف من شعبان منفردا

كتب:

محمد أباظة
02:58 ص | الجمعة 23 فبراير 2024
حكم صيام النصف من شعبان منفردا

حكم صيام النصف من شعبان منفردا

حكم صيام النصف من شعبان منفردا تساؤل يشغل بال كثير من المسلمين، إذ يرغب البعض في الصيام في شعبان، باعتباره أحد الأشهر المباركة إلا أن البعض قد لا يعلم حكم ذلك، وهو ما يستعرضه هذا التقرير.

حكم صيام النصف من شعبان منفردا

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بشأن حكم صيام النصف من شعبان منفردا إنه يجوز صيام النصف الثاني من شعبان، ومسألة النهي عن صوم النصف من شعبان وقف عندها العلماء.

واستكمل «عثمان» إجابته عن حكم صيام النصف من شعبان منفردا خلال لقاء تليفزيوني على قناة الناس، أن العلماء قالوا إذا الإنسان بدأ الصوم ومن عادته صيام يومي الإثنين والخميس في شعبان، يستكمل كما هو، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تقدَّموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلَّا رجلٌ كان يصوم صومًا فليصمه».

تعرف على حكم صيام النصف من شعبان منفردا 

واستشهد أمين الفتوى بدار الإفتاء، في حديثه عن حكم صيام النصف من شعبان منفردا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، وفي رواية أخرى «يصوم شعبان إلا قليلا»، ومعنى ذلك أنه كان يصوم معظم شعبان، ومعنى ذلك أنه تخطى النصف وزيادة، لذلك الصوم بعد النصف جائز لمن اعتاد الصوم بعد شعبان.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.