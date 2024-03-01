ضبط مزارع بالقليوبية بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية من عدد 5 أشخاص (مُحددين) بتضررهم من (مزارع - مقيم بدائرة المركز) بسبب تحصله على مبالغ مالية منهم بلغ إجمالها (720 ألف جنيه) نظير تسفيرهم للعمل بالخارج، وعدم التزامه بذلك أو رد المبالغ المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.