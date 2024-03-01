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دراما المتحدة

ضبط مزارع بالقليوبية بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين

كتب:

محمد بركات
02:07 م | الجمعة 01 مارس 2024
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية من عدد 5 أشخاص (مُحددين) بتضررهم من (مزارع - مقيم بدائرة المركز) بسبب تحصله على مبالغ مالية منهم بلغ إجمالها (720 ألف جنيه) نظير تسفيرهم للعمل بالخارج، وعدم التزامه بذلك أو رد المبالغ المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

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