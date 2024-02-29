«الداخلية» تكشف تفاصيل منشور على فيس بوك بسرقة كابلات إنارة في الدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية بفيس بوك، متضمنا ادعاء صاحب الحساب بقيام مجهولين بسرقة الكابلات الكهربائية وأعمدة الإنارة بمحيط مقابر قرية كفر الترعة الجديدة بدائرة مركز شربين في الدقهلية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات أو محاضر في محيط المنطقة محل الشكوى، وأمكن تحديد القائم بالنشر (يعمل بالخارج)، وبسؤال شقيقه قرر أنّه نشر الخبر من خارج البلاد عقب علمه بمزاعم بعض الأهالي بحدوث وقائع سرقة بمقابر القرية، وحذفه عقب علمه بعدم صحته، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.