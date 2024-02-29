«الداخلية» تنظم ندوة حول توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الأمني

نظمت وزارة الداخلية، ندوة حول توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الأمني، بحضور نخبة متميزة من الخبراء والمتخصصين، ومختلف فئات المجتمع، بمقر أكاديمية الشرطة.

وتأتي الندوة، في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل دورها التوعوي، وتعريف المجتمع بالقضايا الاجتماعية ذات الأبعاد الأمنية.

وقال الدكتور محمد الجندي، خبير أمن المعلومات، إن الندوة التي نظمتها وزارة الداخلية اليوم، تعد محفل علمي كبير، خاصة أنها تتعلق بالتكنولوجيا والجانب الأمني، فالذكاء الاصطناعي يمثل موضوع الساعة، وحديث الجميع الآن.

وأكد الدكتور وائل ماجد السيد، أستاذ علوم الذكاء الاصطناعي بالجامعة المصرية الروسية، أهمية نشر الثقافة بهدف إعداد الشباب، الذين يمثلون المستقبل القادم في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.