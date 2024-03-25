قد يشك الصائمون أن استعمال العطور من شأنه أن يؤثر على ثواب الصيام، فالصائمون يكونون حريصين خلال هذا الشهر أن يجتنبوا كل ما هو مكروه أو محرم، حتى يحصلوا على الثواب من خلال العبادة والاجتهاد فيها لاسيما ثواب الصيام، فـ ما هو حكم وضع العطر في رمضان؟.

ما هو حكم وضع العطر في رمضان؟

وورد سؤال ما هو حكم وضع العطر في رمضان للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، وأجاب عنه في فيديو نشره عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، مؤكدا أن العطور في نهار رمضان أمر جائز ولكنه مكروه.

وأوضح جمعة خلال إجابته على سؤال ما هو حكم وضع العطر في رمضان أن الكتب الفقهية نصت على ان العطور خلال نهار رمضان من الأمور المكروهة، ولكن كون الأمر مكروها لا يعني أنه من الأمور المحرمة أو الممنوعة.

العطر في رمضان

ولفت في حديثه عما هو حكم وضع العطر في رمضان ، إلى أن هناك بعض الأشخاص لا يستطيعون عدم التعطر، وهؤلاء لا مانع من أن يستعملوا العطور على أن تكون خفيفة غير ملفتة ويقتصدوا في الاستعمال خلال نهار رمضان.