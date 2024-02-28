علي جمعة يوضح دعاء رد الضالة.. ردد هذه الكلمات لاستعادة الغائب (فيديو)

يتعرض البعض منا إلى فُقدان شخصٍ عزيز علينا أو فقدان شيء نحبه لكن لا نعلم كيف السبيل للوصول إليه، ما قد يجعل البعض منا يرددون دعاء رد الضالة؛ أملًا في استعادة ما يبحث عنه، لكن قد لا نعلم ماذا نقول في دعاء رد الضالة، وهو ما نستعرضه في هذا التقرير.

دعاء رد الضالة

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، عن دعاء رد الضالة إنه: «إذا غاب عنا غائب عزيز علينا، وأردنا أن يرجع، وأن يعيده الله إلينا، فلنقل هذا الدعاء».

تعرف على دعاء رد الضالة

وأضاف «جمعة» أن دعاء رد الضالة: «يا من رددت يوسف علي يعقوب ويا من كشفت ضر أيوب، ويا من رفعت عيسى بن مريم ونجيته من أعدائه، يا مجيب نداء يونس في بطن الحوت، يا من اصطفى موسى بكلماته، يا من غفر لآدم خطيئته، يا من رفع إدريس برحمته، يا من نجى نوحاُ من الغرق، يا من أهلك عادا الأولى وثمودا فما أبقى، يا من دمر قوم لوط ودمدم على قوم شعيب، يا من اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ موسى كليما، واتخذ محمد صلى الله عليه وسلم حبيبًا، يا من أتى لقمان الحكمة، ووهب سليمان ملكًا، ومن تجاوز عن المذنبين أن ترد عليا الغائب ورد عليا ضالتي».