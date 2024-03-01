نيابة عن الرئيس السيسي.. وزير البترول يلقي كلمة مصر بمنتدى الدول المصدرة للغاز غدا

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ممثلا لمصر في الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدى الدول المصدرة للغاز، الذي عقد اليوم بالجزائر قبيل القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات المنتدى غدا السبت، ويلقي الملا خلالها كلمة مصر نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الدول المشاركة في قمة رؤساء الدول المصدرة للغاز

شارك في الاجتماع الذي افتتحه وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب وزراء ورؤساء وفود 12 دولة عضوا أساسيا بالمنتدى، ضمت «الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينداد وتوباجو والإمارات وفنزويلا» علاوة على 7 دول بصفة عضو مراقب ضمت «أنجولا وأذربيجان والعراق وماليزيا وموريتانيا وموزمبيق وبيرو»، وأمين عام منتدى الدول المصدرة للغاز المهندس محمد هامل.

تعزيز الحوار والتعاون بين الدول الأعضاء

وأكد المهندس طارق الملا، عى أهمية المنتدى في تعزيز الحوار والتعاون البناء بين الدول الأعضاء والذي تنتمي مصر إلى عضويته منذ بدء العمل به، مشيرا إلى تنامي دوره في هذه المرحلة التي يمثل فيها الغاز الطبيعي العنصر الحاسم في تحقيق التحول في الطاقة بصورة عادلة وميسرة وملائمة لاحتياجات الدول .

مناقشات قمة رؤساء الدول والحكومات بالمنتدى

وخلال الاجتماع، جرت المناقشات للانتهاء من التحضيرات لاجتماع قمة رؤساء الدول والحكومات بالمنتدى غدا، والتي تشهد حضور رؤساء وقادة الدول وممثليهم، لمناقشة أثر التعاون بين الدول من أجل تعظيم الاستفادة من هذا المورد النظيف عالي القيمة، في ظل التحديات التي تمر بها صناعة الطاقة العالمية.

و تمثل الدول الأعضاء مجتمعة أكثر من 70% من احتياطيات الغاز العالمية، و39% من الإنتاج، وأكثر من 40% من صادرات الغاز العالمية، علاوة على هذا تمثل الدول الأعضاء في المنتدى مجتمعة أكثر من نصف صادرات العالم من الغاز الطبيعي المسال.