استمرار تراجع أسعار البترول العالمية بسبب «الفائدة الأمريكية»

سجلت أسعار البترول العالمية خلال تعاملات اليوم تراجعا في الأسواق العالمية، وهو ما جاء نتيجة إعلان الفيدرالي الأمريكي لتأجيل خفض أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع مخزونات الخام الأمريكية، من أنباء احتمال تمديد أوبك + لتخفيضات الإنتاج.

وقال موقع «إينفيستينج» إن أسعار البترول العالمية تراجعت بشكل واضح، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت العالمي بقيمة 30 سنتا بنسبة 0.36% لتسجل 83.35 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي 28 سنتا لتسجل 78.59 دولار للبرميل.

الفيدرالي يعلن تأجيل خفض أسعار الفائدة

وكررت محافظة الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان توقعاتها اليوم بأن التضخم سيستمر في الانخفاض أكثر مع بقاء أسعار الفائدة عند مستواها الحالي، وأكدت على إنه من السابق لأوانه البدء في تخفيض أسعار الفائدة.

وقالت بومان إنها ستراقب عن كثب البيانات الواردة لتقييم المسار المناسب للسياسة النقدية وأشارت إلى العديد من المخاطر التي يمكن أن تزيد من ضغوط التضخم، بما في ذلك التداعيات الناجمة عن الصراعات الجيوسياسية.

كما جاءت تراجعات النفط بعد صدور عدد من التصريحات ‏من أوبك+ لوكالة «رويترز» إنها يدرس في الوقت الحالي تمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية في الربع الثاني من 2024 لتوفير دعم إضافي للسوق، وأفاد اثنان منهم بأنه قد يبقي التخفيضات لنهاية العام.