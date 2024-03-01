القبض على سيدتين في بولاق الدكرور بتهمة سرقة معيدة بجامعة حلوان

ألقت مباحث بولاق الدكرور القبض على لصتين بتهمة بسرقة مبلغ مالي من معيده في جامعه حلوان، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

البداية كانت عندما تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه بحضور معيدة في جامعة حلوان إلى ديوان القسم، وطلبت مقابلة المقدم محمد نجيب رئيس المباحث، وأبلغته عن اكتشافها سرقة مبلغ مالي يبلغ 11 ألف جنيه من كارت الفيزا الخاص بها حال سحبها مبلغا من مكينه البنك الأهلي بشارع الملكة بدائرة القسم، بعد سحب الماكينة كارت الفيزا الخاص بها.

وتابعت أنها تشتبه في سيدتين كانتا بجوارها أمام الماكينة، على الفور تم عمل تحريات وبفحص الكاميرات وجمع المعلومات، تبين أنه أثناء سحب مبلغ مالي من الماكينة، غافلها سيدتان وإيهامها بأن كارت الفيزا سُحب في الماكينة بعد سرقته والتحصل على الرقم السري أثناء قيامها بإدخاله.

القى القبض عليهما، وهما صفاء إبراهيم وشهرتها سماح 35 سنة، مقيمة في الخصوص بالقليوبية، مسجلة شقي خطر نشل، والسابق اتهامها في 24 قضية نشل ونصب وسرقة متنوعة، رحمة فكري 36 سنة ومقيمة في شارع 10 بالمريوطية والسابق اتهامها في 6 قضايا سرقة، وألقي القبض عليهما بمعرفة الرائد أيمن السكوري معاون أول القسم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأرشدتا عن المبلغ المسروق، وتولت النيابة التحقيق.