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دراما المتحدة

والد إمام عاشور: «الأهلي هيفرح الجماهير أمام يانج أفريكانز وهيفوز بثنائية»

كتب:

آية حسنين
06:41 م | الجمعة 01 مارس 2024
والد إمام عاشور

والد إمام عاشور

انطلقت مباراة الأهلي أمام يانج أفريكانز في إطار منافسات ختام مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا اليوم على استاد القاهرة.

وأوضح عاشور متولي والد اللاعب إمام عاشور في تصريحات لـ«الوطن»: «مباراة الأهلي اليوم مهمة في دوري أفريقيا وإن شاء الله الأهلي يحقق مباراة رائعة، وتنتهي بالفوز لاستكمال المسيرة والوصول إلى النهائي».

احتمالية مشاركة إمام في مباراة اليوم  

أعرب عن أمنيته مشاركة إمام عاشور في مباراة اليوم: «بنسبة كبيرة إمام ممكن يشارك في مباراة اليوم، والمشاركة شيء مٌفرح لينا خاصة في بطولة إفريقيا».

وتابع: «حريص على تشجيع النادي ودعم ابني، ومتواجد من بدري لمتابعة تسخين اللاعبين للمباراة والتجهيز».

توقعات والد إمام لمباراة اليوم

وتوقع «متولي»، أن يحقق الأهلي فوزا قاتلا بهدفين دون رد: «بإذن الله يحقق الفوز اليوم بهدفين مقابل لاشيء للنادي الأهلي ونخرج بنتيجة مفرحة لكل الجماهير».

وجاء ترتيب مجموعة الأهلي الأفريقية قبل مباراة يانج أفريكانز اليوم

الأهلي: 9 نقاط

يانج أفريكانز: 8 نقاط.

شباب بلوزداد: 5 نقاط.

ميدياما الغاني: 4 نقاط

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