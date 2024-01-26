عاجل.. وفاة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي

غيب الموت، قبل قليل، العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة خلال الأيام الماضية، ونقله إلى المستشفى، بحسب ما كشف شقيقه «خالد»، عبر حسابه على «فيسبوك».

وفاة العامري فاروق وزير الرياضة السابق

وكتب خالد العامري، شقيق وزير الرياضة السابق العامري فاروق: «مصاب آل العامري.. بنفوس راضية وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى أخي الغالي الشريف العامري فاروق العامري، وزير الرياضة السابق ونائب رئيس النادي الأهلي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يرزقه الفردوس الأعلى دون سابقة عذاب أو حساب أو عتاب».

وتابع: «صلاة الجنازة بمسجد الشرطة بأكتوبر، بعد صلاة العصر، رجاء الدعاء للفقيد وقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة.. إنا لله وإنا إليه راجعون».