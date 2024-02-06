هشام جمال يكشف تفاصيل طلب يد ليلى زاهر من والدها: «تقدمت لها في النادي الأهلي»

تحدث هشام جمال عن اعترافه هو وليلى زاهر بالعلاقة بينهما قائلا: «في السفر نزلنا بدري مش باتفاق، وكان أهلها وأهلي متأخرين، وقلنا نستغل الوقت، طلعت صورتها برة وقعدنا اتكلمنا، والكلام بدأ يجيب بعضه».

وأضاف هشام جمال، خلال استضافته مع ليلى أحمد زاهر ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على DMC وتقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس: «فضلنا فترة بنتعامل بعد كده بشكل برده عادى ونبعد ونتكلم عشان أتاكد إن دى حاجة بجد قبل ما آخد أي خطوة حقيقية وأكلم الأهل».

إسعاد يونس تمازح هشام جمال

ومازحته إسعاد يونس: «إنت قلت لأبوها إزاي، ده كان بيقول لو جالها عريس هقتله».

وتابع هشام جمال: «أبوها حبيبي، وللعلم أنا اتقدمت لها في النادي الأهلي، ومكنتش مخطط لأي حاجة وقتها، ولكن اتغدينا مع بعض وبعدين قلتله هنعمل إيه في موضوع ليلي بقى، فقالى إيه موضوع ليلي، وافتكر إن في عمل جديد ولا حاجة، فحكيتله حاجات كتير جدا وهو أول حاجة قالهالي الموضوع ده بدأت امتى».

وواصل هشام جمال: «اتكلمنا كتير مع بعض لمدة يمكن 4 ساعات، وحاولت أطمنه لأن هو دايما بيخاف عليهم كلهم، وبيحبهم جدا، وما طلبش مني غير أن أنا عاوزك تاخد بالك من بنتي، وربنا يقدرني وأعمل كده».