إجراء منظار جهاز هضمي لأول مرة بمستشفى قلين التخصصي بكفر الشيخ

أعلن الدكتور بكر عادل، مدير مستشفي قلين التخصصي بمحافظة كفر الشيخ، إجراء منظار جهاز هضمي لأول مرة بالمستشفى، تحت رعاية الدكتورة مها إبراهيم، رئيس الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، والدكتور بيتر وجيه، نائب رئيس الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة.

إجراء منظار جهاز هضمي لأول مرة بمستشفى قلين التخصصي

وأكد مدير المستشفى، إنّه تم لأول مرة بمستشفى قلين التخصصي إجراء منظار جهاز هضمي، حيث تم استقبال الحالة بقسم الطوارئ وهي تُعاني من قيء دموي وتليف كبدي مزمن، وتم حجز الحالة بواسطة الطبيب محمد شعبان، بقسم الباطنة، وتجهيز المريض لعمل المنظار، وتبين وجود دوالي مريء من الدرجة الثالثة، وتم ربطها وإيقاف النزيف، وخروج الحالة إلى قسم الباطنة للمتابعة والعلاج، وإنهاء أوراق قرار نفقة الدولة حتى تم خروجها بحالة جيدة وفي تحسن تام.

مستشفى قلين التخصصي

جدير بالذكر أنّه جرى إحلال وتجديد مستشفى قلين التخصصي في عام 2016، بتكلفة 140 مليوناً و912 ألف جنيه، للارتقاء بالمنظومة الصحية، ولتحسين الرعاية والخدمات المُقدمة للمرضى، وهو مكون من مبنيين، الأول يضم الدور الأرضي عبارة عن قسم الأشعة ومخازن الأدوية ومحطة الغازات والمشرحة، والدور الأول علوي عبارة عن الغسيل الكلوي، ووحدة العناية المركزة للأطفال، والدور الثاني علوي مكون من العناية المركزة، وغرف العمليات، بينما يضم المبنى الثاني الدور الأرضي عبارة عن قسم الطوارئ والمطبخ المغسلة، والمستشفى يتبع الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة.