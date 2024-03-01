تكريم حنان مطاوع فى ختام مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما فى دورته الـ72

كرم مهرجان المركز المصري الكاثوليكى للسينما المصرية فى دورته الـ72، برئاسة الأب بطرس دانيال عدد كبير من الفنانين والمبدعين فى حفل ختام الدورة الحالية.

وشهد الحفل تكريم الفنانة حنان مطاوع والتى شاركت كعضو لجنة تحكيم الدورة الحالية برئاسة المخرجة ساندرا نشأت، معبرة عن فخرها ومشاركتها فى تجربة ثرية.

وتابعت حنان مطاوع خلال كلمتها بحفل الختام، والمقام حاليا فى قاعة النيل للآباء الفرنسيسكان: «اول جائزة فى حياتها كانت من خلال المهرجان دى، علشان كدة بتمنى ليه الدوام لتميزه حقيقى.. ويارب المكان دة يفضل يحتضنا كلنا ».

وشهدت الدورة الحالية مشاركة 5 أفلام من بين 64 فيلما عُرضت تجاريًا، فى الفترة الماضية خلال العام 2023، وهم فيلم أنا لحبيبي للمخرج هادي الباجوري، فيلم وش في وش للمخرج وليد الحلفاوي، فيلم بيت الروبي للمخرج بيتر ميمي، فيلم أنف وثلاث عيون للمخرج أمير رمسيس، فيلم 19 ب للمخرج أحمد عبدالله السيد، فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي! للمخرج عمر هلال.