رئيس وزراء بريطانيا يهاجم مظاهرات التضامن مع غزة.. وتهديد بإلغاء التأشيرات

أعلن ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني، إن بلاده ستلغي تأشيرات من أطلق عليهم «معادون السامية»، مهاجما المظاهرات التي تخرج في الشوارع للتضامن مع غزة، وقال في إحاطه: المظاهرات في شوارعنا تحولت إلى العنف والتهديدات طالت اليهود والمسيحيين، وأن مجالس المدن ونواب البرلمان تعرضوا للاستهداف.

وأكد سوناك إلغاء تأشيرات من يحرضون على العنف أو يعادون السامية، دون توضيح «من هم معادون السامية الذي يقصدهم».

سوناك يرفض المظاهرات المتضامنة مع غزة

وقال رئيس الوزراء البريطانى، إن شوارع بلاده سيطر عليها مجموعات معادية لديموقراطية البلاد، مؤكدا أن اليمين المتطرف والتشدد الإسلامي وجهان لعملة واحدة.

ورفض سوناك مظاهرات خرجت للتضامن مع غزة، قائلا: هناك حد فاصل بين مظاهرات تطالب بحماية المدنيين وأخرى تدعو للعنف، موجها بعدم الانخراط في العنف وأنه أبلغ الشرطة بأن هناك مواطنون ينتظرون سيطرة الشرطة على التظاهرات.

وتابع رئيس الوزراء البريطاني، أن الحكومة البريطانية ستعمل بشكل حاسم للتصدي للأنشطة المتطرفة ومنع المتطرقين من دخول البلاد، مطالبا المتظاهرين بالحفاظ على مظاهراتهم سلمية وعدم السماح للمتطرفين بالسيطرة عليها.