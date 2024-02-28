رئيس وزراء بريطانيا: نعمل على وقف دائم لإطلاق النار في غزة

قال رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك إنَّ بلاده تعمل على وقف دائم لإطلاق النار في غزة يبدأ بهدنة إنسانية تسمح بالإفراج عن المحتجزين وإدخال المساعدات، حسبما أفاد نبأ عاجل على «القاهرة الإخبارية».

وتابع رئيس وزراء بريطانيا: «لا مصلحة لأحد بوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة ثم العودة للقتال مرة أخرى وعدم الإفراج عن المحتجزين».

وأكّد ريشي سوناك: «يجب بذل أقصى جهد لإيصال المساعدات إلى سكان قطاع غزة لتخفيف معاناتهم».

وتابع «سوناك»: «نعمل على وقف دائم لإطلاق النار في غزة يبدأ بهدنة إنسانية تسمح بالإفراج عن المحتجزين وإدخال المساعدات».

وشدد رئيس وزراء بريطانيا على أنَّه لا مصلحة لأحد بوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة ثم العودة للقتال مرة أخرى وعدم الإفراج عن المحتجزين.

واستكمل: «يجب بذل أقصى جهد لإيصال المساعدات إلى سكان قطاع غزة لتخفيف معاناتهم».