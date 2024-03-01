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دراما المتحدة

بايدن: الولايات المتحدة ستنفذ إنزالًا جويا لمساعدات غذائية بغزة

كتب:

عمرو هلال
09:18 م | الجمعة 01 مارس 2024
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة ستنفذ إنزالًا جويا لمساعدات غذائية على قطاع غزة، موضحًا أن تدفق المساعدات إلى القطاع ليس كافيًا، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ «القاهرة الإخبارية».

وشدد على أن الولايات المتحدة الأمريكية، تحاول التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة للسماح بإدخال مزيد من المساعدات للقطاع، موضحًا أنه سيتم زيادة الجهد لإيصال المساعدات إلى غزة.

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