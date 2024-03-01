بايدن: الولايات المتحدة ستنفذ إنزالًا جويا لمساعدات غذائية بغزة

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة ستنفذ إنزالًا جويا لمساعدات غذائية على قطاع غزة، موضحًا أن تدفق المساعدات إلى القطاع ليس كافيًا، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ «القاهرة الإخبارية».

وشدد على أن الولايات المتحدة الأمريكية، تحاول التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة للسماح بإدخال مزيد من المساعدات للقطاع، موضحًا أنه سيتم زيادة الجهد لإيصال المساعدات إلى غزة.