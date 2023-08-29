نجل الرئيس الأمريكي.. إحراج متواصل لـ جو بايدن ومطالبات بالعزل (فيديو)

منذ شهر، لوح رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي بإمكانية تحرك الجمهوريين داخل الكونجرس لعزل الرئيس الأمريكي جوب بايدن على خلفية اتهامات تتعلق بنجله هانتر بايدن واحتمالية تورطه في قضايا فساد.

السلوك المالي لأسرة الرئيس الأمريكي

وعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «نجل الرئيس.. إحراج متواصل لـ جو بايدن ومطالبات بالعزل»، إذ اعتبر رئيس مجلس النواب الأمريكي أن تساؤلات الجمهوريين حول السلوك المالي لعائلة الرئيس في حاجة إلى تحقيق، وكان هذا التعليق هو الأقوى حول تلك القضية حتى ذلك الحين.

وسبق لـ هانتر أنَّ اعترف بارتكاب جريمتي التهرب الضريبي وحيازة السلاح الناري، وهما جريمتان فيدراليتان، بينما استجوب الجمهوريون اثنين من موظفي الضرائب كانا قد أكّدا أنَّ هانتر استفاد من معاملة تفصيلية من قبل القضاء الفيدرالي.

إثارة الجدل

عاد مكارثي من جديد ليثير الجدل بتصريحات حول معلومات توصلت إليها لجان التحقيق في الكونجرس تؤكد وجود ثقافة فساد تحيط بالإدارة الأمريكية تحت قيادة بايدن، وأن فتح تحقيق في إمكانية إقالة الرئيس الأمريكي من منصبه قد يكون الخطوة الطبيعية.