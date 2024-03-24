دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان.. اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان، لم ترد به صيغة محددة، ففي اليوم الرابع عشر من شهر رمضان المبارك، يستعد المسلمون لاستقبال النصف الثاني من الشهر الفضيل، ما يضفي علينا أجواء روحانية وأجرا مضاعفا، ولذلك يتقرب الجميع إلى الله تعالى بالإكثار من الأدعية، فهي من العبادات التي يؤديها المسلم بشوق بين العام والآخر، لأنه شهر يُستحب فيه الدعاء إلى الله، استنادا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: «الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ وَالْمَظْلُومُ».

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان

وفي إطار الحديث عن دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان، يجب التنويه بأنّه لا يوجد أي دليل شرعي بتخصيص الدعاء لكل يوم من أيام رمضان مثلا «دعاء اليوم الأول، واليوم الثاني، إلخ»، بل يدعو الصائم ربه بما يشتاق إليه قلبه من خير الدنيا والآخرة، وهذه بعض الأدعية التي يمكن الاستعانة بها في وقت الدعاء:

ـ اللَّهُمَّ لَا تُؤاخِذْنِي فِيهِ بِالْعَثَرَاتِ، وَأَقِلْنِي فِيهِ مِنَ الْخَطَايَا وَالْهَفَوَاتِ، وَلَا تَجْعَلْنِي غَرَضا لِلْبَلَايَا وَالْآفَاتِ، بِعِزِّكَ يَا عِزَّ الْمُسْلِمِينَ.

ـ اَللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ الذِّهنَ وَالتَّنْبيهِ، وَباعِدْني فيهِ مِنَ السَّفاهَةِ وَالتَّمْويهِ، وَاجْعَل لي نَصيبًا مِن كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجودِكَ يا أجوَدَ الأجْوَدينَ.

- اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء، ومن درك الشقاء، ومن شماتة الأعداء، ومن جَهْد البلاء.

ـ اَللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ المُستَغْفِرينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن عِبادِكَ الصّالحينَ القانِتينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن أوْليائِكَ المُقَرَّبينَ، بِرَأفَتِكَ يا اَرحَمَ الرّاحمينَ.

أدعية في اليوم الرابع عشر من رمضان

ويمكن أيضًا ترديد دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان بالصيغ التالية:

ـ اَللّهُمَّ قَوِّني فيهِ عَلى إقامَةِ أمرِكَ، وَأذِقني فيهِ حَلاوَةِ ذِكْرِكَ، وَاَوْزِعْني فيهِ لِأداءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفظِكَ وَسَتْرِكَ يا أبصَرَ النّاظِرينَ.

ـ اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاء، وتنزعُ الملكَ ممن تشاء، وتُعِزُّ مَن تشاء، وتذِلُّ مَن تشاء، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قدير، رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما، تعطيهما من تشاء، وتمنعُ منهما من تشاء، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك.

- اللهم أنت ربّي، أسألك أن تقضي حوائجي، وتيسّر أموري، وتصلح شأني، وتهديني لما هو خيرٌ لي في دنياي وآخرتي.

ـ اللهم اغسلني فيه من الذنوب، وطهرني فيه من العيوب، وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب أسألك اللهم فيه ما يرضيك، وأعوذ بك مما يؤذيك، واسألك التوفيق فيه لأن أطيعك وألا أعصيك اجعلني فيه ربى محبا لأوليائك معاديًا لأعدائك مستنا فيه بسنة خاتم أنبيائك.