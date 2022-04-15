موعد أذان المغرب وعدد ساعات الصوم في اليوم الرابع عشر من رمضان

يبحث المسلمون بشكل دائم، عن عدد ساعات الصوم، وموعد الإفطار وأذان المغرب والفجر، لكي يعرفوا متى يجب أن يتناولوا وجبة الإفطار أو السحور؟ كما يهتم البعض بمعرفة عدد ساعات الصوم التي تكون كل يوم، وهو ما نستعرضه في السطور التالية.

فيما يلي نعرض موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 15 أبريل، وهو اليوم الرابع عشر من رمضان، وعدد ساعات صيامه.

عدد ساعات الصوم في اليوم الرابع عشر من رمضان

تمتد عدد ساعات الصوم في اليوم الرابع عشر من رمضان إلى 14 ساعة. و45 دقيقة.

موعد أذان المغرب في اليوم الرابع عشر من رمضان

يأتي موعد أذان المغرب اليوم في تمام الساعة 6:22

وموعد الإمساك في تمام الساعة 3:38

أدعية الإفطار بعد الصيام

وحث النبي على الدعاء عند أذان المغرب ووقت الإفطار وعلى مدار شهر رمضان أيضا حيث يكون الدعاء محببا في تلك الأوقات خاصة، إذ قال النووي «يستحب للصائم أن يدعو في حَالِ صَوْمِهِ بِمُهِمَّاتِ الْآخِرَةِ وَالدُّنْيَا لَهُ وَلِمَنْ يُحِبُّ وَلِلْمُسْلِمِينَ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ وَالْمَظْلُومُ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، كما روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة، ولما روي أيضا: "إن للصائم عند فطره دعوة ما تردومن أبرز الأدعية ما يلي:

ورد عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنه-: «كانَ النَّبيُّ - صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ - إذا أفطرَ قال: ذهبَ الظَّمأُ وابتلَت العروقُ وثبُتَ الأجرُ إن شاءَ اللهُ»، وروي عن «أَبِى هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ وَالْمَظْلُومُ، رَوَاهُ التِّرْمِذِى وَابْنُ مَاجَهْ»، كما روي عن أنس بن مالك رضى الله عنه، أن رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - كان إذا أفطر عند أهل بيت دعا لهم قبل الإفطار، قائلا: «أفطرَ عندَكمُ الصَّائمونَ، وتنزَّلت عليْكمُ الملائِكةُ، وأَكلَ طعامَكمُ الأبرارُ، وغشيتْكمُ الرَّحمةُ».