دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان.. ربنا آتنا في الدنيا حسنة

في اليوم الرابع عشر من شهر رمضان المبارك يودع المسلمون النصف الأول من الشهر الفضيل الذي يهل علينا بأجوائه الروحانية والثواب المتضاعف، لذلك يتقرب الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل، ويبحث الصائمون عن دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان 2023 وهو ما يستعرضه التقرير التالي على سبيل المثال لا الحصر.

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان

وخلال الحديث عن دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان يجب تأكّيد أنَّه لا وقت محدد للدعاء ولا يوجد صيغة دعاء معينة يجب الالتزام بها، بل يدعو المسلم الصائم بما يجول في قلبه من خير الدنيا والآخرة، وهذه بعض الأدعية التي مكن الاستعانة بها في وقت الدعاء:

- اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود عليه السلام، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا علام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم ليكونوا سببًا في رزقي.

- اللهم أعني فيما بقي منه على صيامه وقيامه، وجنبني فيه من هفواته وآثامه، وارزقني فيه ذكرك وشكرك بدوامه وبتوفيقك يا هادي المضلين.

- ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

- اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات.

- اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء، ومن درك الشقاء، ومن شماتة الأعداء، ومن جَهْد البلاء.