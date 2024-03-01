نهال نبيل تكشف تأثير حلمي بكر في مشوارها الفني: كلماته لي لن أنساها

كشفت المطربة نهال نبيل عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» تفاصيل تأثرها بالملحن الراحل حلمي بكر خلال مشوارها الفني.

وكتبت «نهال» قائلة: النهاردة الخبر دا أثر فيا جدا وفاة الفنان الكبير الموسيقار حلمي بكر.. شخصية كانت في منتهى الصراحة في زمن صعب تكون أي حاجة غير مجامل.. كان بيقول للي بيغني والمطرب بجد الكلام اللي يستهله مش بيبخل عليه سواء في ظهره أو أمامه والعكس صحيح اللي مش بيعرف يغني بيقوله بكل صراحة أنه يروح يحقق حلمه في حاجة تانية».

وأضافت: «كلماته لي لن أنساها ولن أنسى مراحل حياتي اللي ظهرت قدامه في أوقات كتير سمعته بيتكلم عليا بأجمل المعاني سواء في راديو أو تليفزيون وهو من اعتمدني في لجنة التحكيم كمطربة معتمدة في الإذاعة والتليفزيون».

وتابعت: «طبعا مش أنا اللي هتكلم على ألحانه وجمال الأغاني وطبعا مع حفظ الألقاب؛ زي علّي جري لـ عليا ومن غير سبب لسميرة سعيد ومتسألنيش وغيرهم وروحي فيك لعزيزة جلال ومايهمنيش لليلي مراد وطبعا مهما الأيام تعمل فينا لنجاة الصغيرة ومبحبش حد إلا أنت / ولا تصدق / أفضل لأصالة وغيرهم كلها أغاني لو دخلت تسمعها أثرت فينا وفي طريقة غنانا وفي المزيكا… الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته حلمي بكر هتفضل في ذاكرتنا وقلوبنا».