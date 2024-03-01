«المريض مشوش».. شهادة بخط يد مُسعف حلمي بكر تكشف تفاصيل حالته قبل وفاته

استعانت أمس سماح القرشي، زوجة الموسيقار الكبير حلمي بكر، والذي رحل عن عالمنا منذ قليل، عن عمر 86 عامًا، بهيئة الإسعاف، وذلك بعد تدهور الحالة الصحية لزوجها، وعلى الفور وصلت عربة الإسعاف وطبيب من مستشفى كفر صقر العالم وتم توقيع الكشف، والذي كان يعاني من ضغط منخفض، وتم تصنيفه كمريض قلب، لكنه كان في حالة وعي جيدة، ووجه الطبيب بنقلة إلى المستشفى لكن حلمي بكر رفض.

الحالة الصحية لحلمي بكر قبل وفاته

وحصل «الوطن» على تقرير مكتوب بخط المسعف المرافق لعربة الإسعاف قال فيه: «تلقينا اتصال من الأهالي عن حالة مرضية، وفور الوصول تم التعامل مع المريض كانت درجة الحرارة 37.5 والضغط 90 على 60، ونلاحظ أن المريض مشوش ورافض للنقل، وبحضور دكتور أحمد عثمان تم الكشف عليه بواسطة الطبيب وتم تركيب كانيولا بواسطة المسعف وأصر المريض على رفض النقل وتم أخذ إقرار عليه».