آخر مكالمة للموسيقار حلمي بكر قبل 24 ساعة من وفاته.. «بحبكم وبعاتبكم»

عانى الموسيقار حلمي بكر في آخر أيامه من مشكلة في القلب، وبدت علامات الإعياء واضحة على وجهه الذي بدا جامدًا، وجسده الذي لا يقوى على الحركة، وبعد رحلة صراع مع المرض، رحل عن عالمنا، تاركًا إرثًا فنيًا غنيًّا وجمهورًا محبًّا.

قبل يوم واحد من وفاته، ظهر حلمي بكر في مداخلة هاتفية ليطمئن الجمهور على حالته الصحية، لتكون هذه آخر كلماته قبل رحيله.

آخر مكالمة لحلمي بكر قبل وفاته بـ24 ساعة

«أنا بحب جمهوري جدًا ومرضي منعني من الكلام»، بهذه الكلمات عبّر الموسيقار حلمي بكر قبل وفاته عن آخر تطورات حالته الصحية، معربًا عن حزنه الشديد، لنظرة الجمهور له في تلك الحالة.

كان الراحل حلمي بكر يسمع ما يقال عليه، دون أن يتفوه بكلمة واحدة، فهو يأبى أن يخرج في أيام مرضه ليتحدث عن «هيافة» وفقًا لوصفه في تصريحات تلفزيونية، ليكن ذلك وداعه الأخير لجمهوره قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

مرض حلمي بكر

رحلة طويلة مع المرض خاضها الموسيقار حلمي بكر، نتيجة لمشكلات صحية في القلب، جعلته يعاني من جفاف شديد توفي على إثره، بعد توقف عضلة القلب بشكل مفاجئ.

وفاة حلمي بكر

أعلنت الفنانة نادية مصطفي، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وفاة الموسيقار حلمي بكر، عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

نشرت «مصطفي»، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» خبر وفاة الموسيقار حلمي بكر: «لا إله إلا الله، ولا نقول إلا ما يرضي الله، البقاء لله، الأستاذ حلمي انتقل إلى رحمة الله، الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ربنا يصبر ابنه وأخواته وكل محبيه المخلصين».