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دراما المتحدة

رئيسة وزراء إيطاليا: يجب احتواء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة

كتب:

عمرو هلال
09:36 م | الجمعة 01 مارس 2024
الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسة وزراء إيطاليا

الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسة وزراء إيطاليا

استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

ومن جانبها، أكدت رئيسة وزراء إيطاليا، أن المساعدات الإنسانية لقطاع غزة أولوية قصوى، وأن حل الدولتين هو الحل الوحيد المستدام.

وشددت على أنه يجب احتواء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، موضحة أنه يتم التعاون مع الشركاء الدوليين للوصول لحل الدولتين.

وأشارت رئيسة وزراء إيطاليا إلى أنه يجب أن نضع حدا للهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ودعت لإطلاق حملة ضد الاتجار بالبشر ومجابهة مخاطره.

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بقلم عمرو هلال