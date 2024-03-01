رئيسة وزراء إيطاليا: يجب احتواء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة

استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

ومن جانبها، أكدت رئيسة وزراء إيطاليا، أن المساعدات الإنسانية لقطاع غزة أولوية قصوى، وأن حل الدولتين هو الحل الوحيد المستدام.

وشددت على أنه يجب احتواء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، موضحة أنه يتم التعاون مع الشركاء الدوليين للوصول لحل الدولتين.

وأشارت رئيسة وزراء إيطاليا إلى أنه يجب أن نضع حدا للهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ودعت لإطلاق حملة ضد الاتجار بالبشر ومجابهة مخاطره.