قيام الليل كم ركعة؟.. دار الإفتاء تجيب (فيديو) 

قيام الليل كم ركعة من الأسئلة التي يجب على المسلمين الذين ينوون اتباع سنة النبي محمد معرفتها، إذ تكون مثنى مثنى مثنى من بعد صلاة العشاء ووردت العديد من الأحاديث هي السنة النبوية عن فضل صلاة القيام الليل، منها أنه ورد عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ رجلًا سألَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صلاةِ اللَّيلِ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم «صلاةُ الليلِ مَثْنَى مَثْنَى، فإذا خشِي أحدُكم الصُّبحَ، صلَّى ركعةً واحدةً تُوتِرُ له ما قدْ صلَّى».

قيام الليل كم ركعة

وأجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال قيام الليل كم ركعة خلال أحد مقاطع الفيديو عبر قناة اليوتيوب، موضحة أن صلاة قيام الليل تصلى مثنى مثنى، وتختتم بركعة الوتر، وأن أقل عدد ركعات لصلاة قيام الليل ركعتان، وتبدأ هذه الصلاة بركعتين كحد أدنى ولا يوجد حد أقصى لها.

فضل صلاة قيام الليل

وأضافت دار الإفتاء خلال حديثها عن قيام الليل، أن وقت أداء صلاة قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء مباشرة، وتنتهي مع أذان الفجر، وعلى المسلم أن يؤديها في أي وقت خلال هذه الفترة، وقيام الليل أفضل الطاعات والسنن التي يمكن أن يقوم بها المسلم، لذلك يجب عليه الحرص عليها قدر المستطاع.