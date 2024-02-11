كيف أصلى قيام الليل؟..الإفتاء توضح عدد الركعات وحكمها (فيديو)

قيام الليل من أفضل الأعمال التي يقوم بها المسلم بعد أداء الفرائض التي فرضها الله عز وجل على عباده المؤمنين، وقيام الليل له فوائد وحسنات عظيمة، تقرب بين العبد وربه، ويسأل كثير من الناس سؤال كيف أصلى قيام الليل للاستفادة من فضائل هذا اليوم، وهذا ما ترصده «الوطن» في السطور التالية.

كيف أصلى قيام الليل

وأجابت دار الإفتاء المصرية عن كيف أصلى قيام الليل في فتوى لها، كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ، بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ»، وهي تُصَلَّى مثنى مثنى، وذلك لرواية الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قـال: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ».

فضل صلاة قيام الليل

وأضافت الإفتاء خلال إجابتها عن سؤال كيف أصلى قيام الليل، أن صلاة قيام الليل هي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل قال عن عباده الذين هم أهل الجنة بأنهم «تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ»، كما أن الله عز وجل قال تعالى مادحًا لهم أيضًا: «كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ».