أستاذ تمويل: شهية المستثمرين ورغبتهم في العمل داخل مصر زادت بشكل كبير

قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إن الارتباك في السوق الموازية كان مرحلة مؤقتة، وتطرق إلى إشادة المؤسسات الدولية بتحسن آداء الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه أمر متوقع بعد مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، وتدفق النقد الأجنبي إلى مصر.

وأضاف الدكتور هشام إبراهيم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، تقديم المحامي خالد أبو بكر، على قناة on، أن الاتفاق مع صندوق النقد أصبح وشيكا للغاية، وذلك بعد توقيع هذا المشروع، ما يقلص حجم الدين، وأضاف: شهية المستثمرين ورغبتهم في الاستثمار داخل مصر زادت بشكل كبير.

وتابع هشام إبراهيم، لا يصح لأي دولة أن تغلق باب مسار تمويلي متاح، وكلما تحسن الوضع الاقتصادي يكون ذلك في صالح الدولة، ونحن في حاجة لزيادة النقد الأجنبي ومن المهم أن تستفيد مصر من هذا الأمر، موضحًًا أنه بعد مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة ستتغير رؤية صندوق النقد للاستثمار المصري.