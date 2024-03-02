رسب 15 سنة في حقوق وترك المحاماة بسبب مشاجرة.. «تايسون» يتحدث عن ذكريات الصبا

مفاجآت لا يتوقعها أحد عن الفنان محمد ممدوح، الشهير بـ«تايسون» كشفها خلال لقائه مع الإعلامي محمود سعد عبر قناة cbc، معتبرًا أنها تعكس حبه للفن، لدرجة أنه مكث في الفرقة الثانية بكلية الحقوق لمدة 15 سنة، فماذا قال؟

تحدث الفنان محمد ممدوح عن بعض الأسرار التي لا يعرفها أحد، فمن المفاجآت بقائه لمدة 15 عامًا في كلية الحقوق، موضحًا أن سبب ذلك يرجع لتركه المحاضرات والذهاب لحضور محاضرات معهد السينما، بسبب حبه وشغفه الكبير بالفن.

محامي لمدة أسبوع

كما تطرق في الحديث أيضًا، عن عمله كمحامي في أحد المكاتب لمدة أسبوع فقط، وترك المهنة المتعلقة بدراسته، بسبب مشاجرة كلامية مع أحد المحاميين في المحكمة، وأضاف «ممدوح» خلال اللقاء: «لما اشتغلت محامي مقعدتش أكتر من أسبوع وعملت خناقة ومشيت، الخناقة دي كانت مع محامي كنت شغال معاه، ولقيته كلمني بطريقة وحشة وعليت صوتي عليه، وكنت هتحبس بسبب اللي حصل».

يروي «ممدوح» أنه يحب تجربة أشياء كثيرة، فقرر العمل في فرقة موسيقية: «وأنا بمثل كنت شغال بضرب دف، لأني كنت بحب أجرب الشغل».

محمد ممدوح ومدرب الرقص

المفاجأة الكبرى هي قيام محمد ممدوح منذ فترة، بالتدرب على الرقص، ووصفه مدربه الذي يدعى «ضياء» بأنه راقص جيد، ليؤكد «ممدوح» على هذه المعلومة، مشيرًا إلى قيامه بعمل مسرحية تسمى «وتر الجنون»، ورقص أثناء التمثيل فيها.