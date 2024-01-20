«كلاكيت تالت مرة».. نيللي كريم أمام محمد ممدوح في عمل جديد

حقق الثنائي نيللي كريم ومحمد ممدوح، حالة خاصة من النجاح مع الجمهور سواء بالسينما أو الدراما، إذ قدما من قبل فيلم «بشتري راجل» عام 2017، من إخراج محمد علي، إضافة إلى مسلسل «اختفاء» عام 2018، للمخرج أحمد مدحت.

تفاصيل التعاون الجديد بين نيللي كريم ومحمد ممدوح

وكشف مصدر لـ«الوطن»، عن أن كل من الفنان محمد ممدوح ونيللي كريم تعاقدا على بطولة فيلم جديد بعنوان «حياة جديدة»، تجري التحضيرات للعمل على أن يبدأ التصوير بعد الانتهاء من الموسم الرمضاني، إذ تنشغل الفنانة نيللي كريم بتصوير مسلسلها الجديد «فراولة»، الذي تخوض به الموسم الرمضاني المقبل.

مشاركة نيللي كريم بالموسم الرمضاني 2024

ومن المقرر أن تبدأ نيللي كريم تصوير المسلسل الأسبوع المقبل، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي خلال 15 حلقة، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد علي، كما ينشغل الفنان محمد ممدوح بتصوير فيلم بعنوان «هيروشيما»، مع الفنانة منة شلبي، من إخراج خالد مرعي وتأليف أيمن بهجت قمر، والذي يجعله يتغيب عن الموسم الرمضاني المقبل.