فرقة موسيقية في استقبال إسعاد يونس بالعرض الخاص لفيلم «عصابة عظيمة»

حرص القائمون على العرض الخاص لفيلم «عصابة عظيمة»، على استقبال بطلة العمل الفنانة إسعاد يونس، بطريقة خاصة، خلال العرض الخاص للعمل في مدينتي وسط حضور جماهيري كبير، وكان في استقبال إسعاد يونس، فرقة موسيقية، وأتوبيس ترام، والتي حرصت على توجيه التحية للجمهور من داخله.

موعد طرح الفيلم

وبدأ الفيلم الساعة السادسة مساء، بحضور جميع أبطاله، في إحدى السينمات، في منطقة مدينتي، بينما وصل من أبطال الفيلم محمد محمود، عنبة، فرح الزاهد.

أبطال الفيلم

فيلم عصابة عظيمة، طرح أمس فى جميع السينمات، ويشارك فى بطولتة، عدد كبير من الفنانين أبرزهم إسعاد يونس، كريم عفيفي، فرح الزاهد، وهو من تأليف هاجر الإبيارى، وإخراج وائل إحسان.