عاجل.. الرئيس السيسي وجه بعلاجه.. أول تعليق من والدة الطفل الفلسطيني محمد أنور بعد وصولها مصر

خطت قدماها مصر لأول مرة بصحبة زوجها وابنها الطفل الفلسطيني محمد أنور، الذي استجاب له الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاجه في مصر، بعد إصابته بالسرطان.

صوت يكسوه الفرح، ووجه بشوش لا تفارقه البسمة، رغم إصابة ابنها بسرطان الدم «لوكيميا» منذ نحو 9 أعوام، إلا أنه كان بداخلها بصيص من الأمل، بدأ بمجرد دخولها إلى مصر: «بكرة في الصباح الباكر سنتوجه إلى المستشفى، لاستكمال رحلة العلاج» وفقا لما روته والدته لـ«الوطن».

حالة الطفل محمد أنور الفلسطيني

محمد يعاني من لوكيميا في الدم، وأجرى قبل 3 أعوام زراعة للنخاع ونجحت العملية، وعلى الرغم من ذلك، فإن الجانب الأيسر لديه لا يعمل، ويسير بخطوات ثقيلة وبطيئة، إلى جانب عدم قدرته على التحدث، فهو أصغر أبنائها: «كنا بنتابع في مستشفيات غزة، لكن الوضع الحالي ما يسمح بهيك، بقالي 5 شهور مش عارفة كيف وضعه أو حاله، هو المفروض كل شهر يعمل تحاليل وده كان صعب جدا إنه يحصل»، وفقا لوالدته.

«ربنا وقفلنا ولاد الحلال»، بهذه الكلمات بدأت أم محمد، وصف تعامل المصريين معها، في إنهاء الإجراءات كافة، والاعتناء بهم وبماكلهم وبمشربهم «مصر منورة بأهلها وشكرا ليكم ولاستجابتكم ودائما مصر عامرة بالخير» .

استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي للطفل محمد أنور

ظهر الطفل محمد أنور على شاشة التلفزيون المصري بجوار والدته، التي روت تفاصيل قصته المؤلمة، وحاجته للعلاج، ليستجيب الرئيس السيسي له على الفور، وبأمر بعلاجه داخل أحد المستشفيات المصرية وتوفير له الرعاية التامة.