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دراما المتحدة

أسرة الطفل الفلسطيني محمد أنور تكشف تفاصيل حالته قبل استجابة السيسي لعلاجه

كتب:

محمد عزالدين
09:43 م | الجمعة 01 مارس 2024
الطفل الفلسطيني محمد أنور

الطفل الفلسطيني محمد أنور

التقت كاميرا قناة «إكسترا نيوز» بأسرة فلسطينية في معبر رفح، والتي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير العلاج اللازم لابنهم الطفل محمد أنور، الذي يعاني من السرطان.

وقالت والده الطفل الفلسطيني محمد أنور، إنهم نقلوا من قطاع غزة الساعة 6 ووصلوا معبر رفح الساعة 7 ونصف، «كل الأمور تمام، ولم أكن أتوقع ذلك، وكانوا يعاملون ابني محمد برفق، خاصة أنه مريض بالسرطان وكان يعالج في مستشفى الرنتيسي في غزة والتي تم تدميرها بالكامل».

وتابعت: «منذ 5 أشهر لا أعرف تفاصيل حالة محمد وتوقف علاجه، خاصة أنه حين يمشي يتعب ويسقط، وجبهته اليسرى لا تتحرك، ويعاني من سرطان الدم، وسأعرضه على الأطباء في القاهرة للاعتناء به».   

 

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بقلم محمد عزالدين