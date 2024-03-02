قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب مجازر جديدة وتهدم بيوتا على ساكنيها في غزة

استمرت قوات الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني الاعزل في قطاع غزة لليوم الـ148 على التوالي.

استهداف 3 منازل على رؤوس ساكنيها في قطاع غزة

واستهدفت قوات الاحتلال ثلاثة منازل على رؤوس ساكنيها في دير البلح وجباليا في قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 17 فلسطينيًا على الأقل وأصابة العشرات.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن مصادر محلية أن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت منزلين مجهولين شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

طواقم الدفاع المدني تبحث عن جرحى ومصابين في الركام

وأشارت المصادر إلى أن 15 شهيدا وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى، بالاضافة لعشرات الجرحى، وأن طواقم الدفاع المدني ما زالت تبحث في ركام المنزلين المستهدفين.

وأفادت مصادر محلية لـ «وفا» بأن قوات الاحتلال قصفت منزلا يأوي 70 شخصا، في مخيم جباليا شمال القطاع، وأجرى نقل شهيدين إلى المستشفى، في حين ستقوم طواقم الدفاع المدني صباح السبت لكشف مصير من كانوا في المنزل، وسط حديث عن مجزرة أخرى.