وزير الري يتابع إجراءات استلام محطة مصرف 7 الجديدة بكفر الشيخ

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرا من الدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، بشأن إجراءات الاستلام النهائي لمحطة مصرف 7 بمحافظة كفر الشيخ.

وصرح «سويلم» بأنه يجري حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستلام النهائي لمحطة مصرف 7 الجديدة بمحافظة كفر الشيخ التابعة لزمام الإدارة المركزية لمحطات وسط الدلتا.

تحسين منظومة الصرف الزراعي

وأوضح أن إنشاء محطة مصرف 7 الجديدة يأتي ضمن مجهودات الوزارة لتحسين منظومة الصرف الزراعي، والحفاظ على المناسيب الآمنة بالمصارف الزراعية خلال موجات الأمطار الغزيرة والسيول، خاصة مع تراجع حالة محطة مصرف 7 القديمة، مشيراً إلى أن المحطة تخدم متطلبات الصرف الزراعي لزمام 86 ألف فدان.

ولفت إلى أن الشركات المحلية المصرية قامت بتوريد لوحات الجهد المتوسط والمنخفض والبوابات والمواسير وماكينة تنظيف شبك الأعشاب ومهمات الإنارة لتطوير محطة مصرف 7 الجديدة.

استخدام معدات موفرة للطاقة الكهربائية

وتتميز المحطة باستخدام معدات موفرة للطاقة الكهربائية بما يسهم في الحفاظ على البيئة وتقليل تكاليف التشغيل، حيث تضم 6 وحدات بقدرة رفع 3.50 متر للوحدة وتصرف 8.50 متر مكعب في الثانية بإجمالي تصرف 3.70 مليون متر مكعب في اليوم بتكلفه إجمالية 240 مليون جنيه.