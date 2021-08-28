القابضة للمياه: إصلاح كسر خط طرد الصرف الصحى بالمتحف الزراعى

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الانتهاء من أعمال إصلاح خط طرد الصرف الصحى بمنطقة المتحف الزراعى بالجيزة، والخارج من محطة الصرف الصحى بالزمالك، حيث أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، فى بيان، أنه تم التنسيق بين شركتى صرف صحى القاهرة والجيزة فور حدوث الكسر صباح اليوم، والدفع بأكثر من عشرة شفاطات وحفار، وتم الانتهاء من سحب المياه تماما والبدء فى أعمال الإصلاح.

ايقاف محطة الصرف الصحى بالزمالك لحين الانتهاء من إصلاح الخط

وانتقل المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة إلى الموقع وباشر أعمال الاصلاح، موضحا أنه تم إيقاف محطة الصرف الصحى بالزمالك لحين الانتهاء من إصلاح الخط، بدون حدوث أى تأثير على الخدمة المقدمة للمواطنين.

الدفع بفرق الأمن الصناعى والصيانة

من جانبة وجه المهندس منصور بدوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الدفع بفرق الأمن الصناعى والصيانة وتقديم كل الدعم لشركة الصرف الصحى بالقاهرة لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

توفير سيارات محملة بالمياه النقية

من جاننبها أعلنت محافظة الجيزة فى بيان صادر اليوم، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي قامت بتوفير عدد من السيارات المحملة بالمياه النقية الصالحه للشرب لتلبية احتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة ولتلبية أي احتياجات أخري للمواطنين من المياه بالمنطقه المتأثرة، مشيرة إلى أنه للطوارئ يتم الاتصال علي الخط الساخن لشركة مياه الشرب والصرف الصحى رقم 125 وكذلك غرفة عمليات محافظة الجيزة علي أرقام: 114، 35869371، 35869193، 35863004 ،35855722، لتوفير سيارات مياه الشرب أو للتعامل مع البلاغات العاجلة.

يشار إلى أن المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تابع أعمال إصلاح خط طرد الصرف الصحى بمنطقة المتحف الزراعى بالجيزة حتى الانتهاء من جميع الأعمال.