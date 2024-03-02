وزيرة البيئة تلتقي نظيرها الأذربيجاني ورئيس مؤتمر المناخ cop29

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ومختار باباييف وزير البيئة والموارد الطبيعية بأذربيجان، ورئيس مؤتمر المناخ التاسع والعشرين COP29 المزمع عقده بباكو نوفمبر المقبل، لتوحيد الرؤى ودعم التعاون الحالي والمستقبلي بين البلدين لحماية البيئة.

جاء ذلك على هامش مشاركتها بالدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة بنيروبي.

في بداية اللقاء أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين متمنية استمرار التعاون لدعم العمل البيئيعلى المستويات المحلية، الإقليمية والعالمية خاصة خلال مؤتمر المناخ التاسع والعشرين cop29، والذي تنظمه أذربيجان أواخر هذا العام.

واستعرضت وزيرة البيئة التجربة المصرية الناجحة في تنظيم وإدارة مؤتمر المناخ السابع والعشرين والذي تم تنظيمه بمدينة شرم الشيخ أواخر عام 2022، لافتة إلى تميز مصر خلال استضافتها المؤتمر في ربط البيئة بإحتياجات الإنسان الأساسية وحياته، سواء من خلال الجوانب الفنية والموضوعية للمؤتمر أو اللوجستية والهيكلية من أجل دعم العمل البيئي، بالتعاون مع كافة الشركاء وكافة فئات المجتمع.

وشددت على دور الشباب والمجتمع المدني في المؤتمر، لافتة إلى دعم مصر العمل التشاركي لحماية البيئة، وهو ما انعكس خلال مؤتمر المناخ من خلال إدارة هذا الملف المهم، والعملعلى الاستعانة بخبراتهم وتوجيهها بما يتماشي مع الأيام الموضوعية بمؤتمر المناخ وبما يخدم القرارات الناجمة عنه.

كما أشارت وزيرة البيئة خلال اللقاء الى المبادرات الرئاسية والتى تم تبنيها أثناء مؤتمر المناخ cop27 وكيفية اعدادها والجهات التى ساهمت فى طرحها وإعدادها مما جعلها نموذج يشيد به العالم متمنية الاستفادة منها خلال اعداد المبادرات المزمع طرحها في مؤتمر باكو هذا العام.

وأعرب وزير البيئة الأذربيجاني عن رغبته بالاطلاع على التجربة المصرية عن قرب وزيارة جمهورية مصر العربية لمقابلة الفاعلين الأساسيين لنجاح المؤتمر حتى يتم البناء عليها والاستفادة بها في تنظيم مؤتمر المناخ cop29، وهو ما رحبت به وزيرة البيئة.

جديراً بالذكر أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، توجهت إلى العاصمة الكينية نيروبي، للمشاركة فى أعمال الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، التي تنعقد تحت شعار «إجراءات متعددة الأطراف فعالة وشاملة ومستدامة لمعالجة تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث»، والتي يشارك فيها ممثلين عن الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وذلك خلال الفترة من 26 فبراير إلى 1 مارس 2024 في مقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي، كينيا.