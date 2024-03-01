ضبط 35 سيارة مخالفة لقانون البيئة في حملات بالشرقية

شن الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بمحافظة الشرقية، حملتين مفاجئتين لفحص عوادم السيارات، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور وقسم شرطة البيئة، تم خلالها فحص عادم 145 سيارة تعمل بالبنزين والسولار، وأسفر عن ضبط 35 سيارة مخالفة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السيارات المخالفة.

ضبط 35 سيارة مخالفة لقانون البيئة

وأوضح الدكتور مجدي الحصري مدير عام فرع جهاز شؤون البيئة الإقليمي بالشرقية والإسماعيلية، قيام الفرع الإقليمي بتنفيذ حملتين مفاجئتين لفحص عوادم السيارات بميدان الزراعة بمركز الزقازيق، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور وقسم شرطة البيئة، تم خلالها فحص عادم 145 سيارة منها 85 سيارة تعمل بالسولار و60 سيارة تعمل بالبنزين، وأسفر الفحص عن تحرير 25 مخالفة لسيارات تعمل بالسولار و10 مخالفات لسيارات تعمل بالبنزين بإجمالي 35 مخالفة.

الحفاظ على جودة الهواء

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والذي أوضح أن جودة الهواء هي إحدى أولويات العمل البيئي في مصر لارتباطها بشكل مباشر بصحة الإنسان والبيئة، وتأثيرها على الوضع الاقتصادي، حيث تولي المحافظة اهتماماً كبيراً لتحسين جودة الهواء من خلال تشكيل حملات الفحص المفاجئ لعادم المركبات على الطرق والميادين العامة.