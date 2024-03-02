بعد إغراق غزة بالقنابل ومساندة الإبادة الجماعية.. واشنطن تعلن تقديم مساعدات لغزة

تدعم واشنطن بقوة دولة الاحتلال الإسرائيلي، وتقدم لها القنابل والصواريخ وتقف بجانبها في الإبادة الجماعية التي ترتبكها في قطاع غزة، ورغم ذلك أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الجمعة، أن بلاده ستبدأ بإسقاط المساعدات الإنسانية جوًا على سكان غزة، وفقًا لما أعلنته وسائل إعلام أمريكية.

وقال «بايدن» في مؤتمر صحفي أمس، إن واشنطن ستبذل قصارى جهدها لتوصيل مساعدات إضافية إلى غزة، والتي تتعرض للعدوان الإسرائيلي من دولة الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي وعملية طوفان الأقصى التي شنتها الفصائل الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة.

بايدن: المساعدات التي تدخل غزة ليست كافية

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن المساعدات التي تدخل القطاع ليست كافية على الإطلاق، مؤكدًا أنه يجب دخول مئات الشاحنات لإغاقة الأهالي في غزة، وأن واشنطن ستصر على أن تسهل إسرائيل دخول المزيد من الشاحنات.

تصريحات الرئيس الأمريكي بمساعدة أهل غزة، تأتي بعد دخول الحرب على قطاع غزة شهرها الخامس، وفي وقت، تقدم واشنطن الأسلحة والقنابل لضرب غزة، وتعلن عن إغاثة الأهالي بالمساعدات الإنسانية.

صفقة أسلحة جديدة إلى إسرائيل لضرب غزة

وفي تقرير سابق كشفت عنه صحيفة «وول ستريت جورنال»، في وقت سابق من شهر فبراير الماضي، قالت إن إدارة جو بايدن تستعد لتسليم إسرائيل صفقة أسلحة جديدة، تتضمن تتضمن قنابل «إم.كيه - 82» وذخائر الهجوم المباشر المشترك «كيه.إم.يو - 572» بتقنية توجيه دقيقة، بالإضافة إلى صمامات قنابل «إف.إم.يو - 139»، وتقدر قيمة الشحنة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.

واشنطن وحق الفيتو

كما استخدمت واشنطن أكثر من مرة حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن، لإجهاض أي قرار يؤدي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حينها، كان من الممكن تجنب العديد من الخسائر التي عصفت بأهالي القطاع.