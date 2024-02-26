«القابضة للمطارات»: 6.6 مليار شخص سافروا جوا خلال عام 2022

قال المهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إحدي الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، إن استضافة القاهرة لمؤتمر المجلس الدولي للمطارات لإقليم أفريقيا رقم 71، يدل على الثقة الكبيرة التي توليها القارة الأفريقية لمصر في وقت باتت فيه صناعة الطيران المدني واحدة من أهم مصادر الدخل وقاطرة للتنمية في غالبية دول العالم.

إفتتاح فاعليات المجلس الدولي للمطارات لإقليم أفريقيا

وأضاف خلال كلمة في افتتاح فاعليات المجلس الدولي للمطارات لإقليم أفريقيا رقم 71، والمقام برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء في القاهرة خلال الفترة من 24 فبراير الجاري وحتي يوم 3 مارس المقبل، تحت شعار «المطارات: قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة»، أنه وفقا للإحصاءات الرسمية فإن عدد مسافري العالم الذين سافروا عن طريق الرحلات الجوية خلال عام 2022 بلغ نحو 6.6 مليار مسافر، كما نقلت الطائرات المدنية نحو 116 مليون طن بضائع خلال ذات العام، وهو ما يدل علي الأهمية الكبري لصناعة النقل الجوي.

افتتاح مطار برج العرب في الإسكندرية يونيو المقبل

ولفت محروس إلى أن الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية مسؤوولة عن 24 مطار مصري تصل طاقتهم الاستيعابية إلي نحو 66 مليون راكب سنويا ، فضلا عن أنّ الشركة تدير الحركة الجوية بمصر، لافتا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي عمدت على تطبيق مطاراتها مبادئ الاستدامة البيئية.

وأشار محروس إلى أن الدولة المصرية تسخر كل إمكاناتها لتعظيم الاستفادة من المطارات المصرية، موضحا أن شهر يونيو المقبل سيشهد افتتاح مطار برج العرب بالإسكندرية وهو مطار صديق للبيئة تصل طاقته الاستيعابية إلى نحو 6 ملايين راكب في السنة.

حضر المؤتمر كل من الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وأحمد عيسي وزير السياحة والآثار.